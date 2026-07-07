طقس صيفي رطب مستمر...

لا يزال يؤثر على لبنان ‎طقس صيفي رطب، وتؤدي هذه التيارات الرطبة الى تكاثف السحب مع احتمال رذاذ او مطر محلي خصوصا جبلاً.



وتجدر الاشارة الى أن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا والحرارة المحسوسة ساحلا تتراوح بين ٣٣ و٣٥ درجة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي

-الحرارة : بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.



الخميس: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.



