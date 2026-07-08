الطقس الرطب مستمر ولا موجات حر

لا يزال يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب. وتؤدي هذه التيارات الرطبة الى تكاثف السحب مع تشكل الضباب جبلاً.



تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا فيما الحرارة معتدلة جبلاً.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا

-الحرارة: بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط احيانا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.



الجمعة : غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.