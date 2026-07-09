الطقس الرطب مستمر... وضباب كثيف جبلاً

‎طقس صيفي رطب ما زال يؤثر على لبنان ك هذه التيارات الرطبة تؤدي الى تكاثف السحب مع تشكل الضباب جبلاً.



تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا فيما الحرارة معتدلة جبلاً.



ومن المتوقع ارتفاع الحرارة الاسبوع القادم مع انحسار تواجد السحب بالمقارنة مع الاسبوع الحالي.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا

-الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط احيانا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ على درجة الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



السبت: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.