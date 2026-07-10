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طقس صيفي رطب... وضباب جبلا
حال الطقس
2026-07-10 | 01:36
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طقس صيفي رطب... وضباب جبلا
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طقس صيفي رطب... وضباب جبلا
يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب مع استمرار تشكل الضباب جبلاً.
تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا فيما الحرارة معتدلة جبلاً.
ومن المتوقع ارتفاع الحرارة الاسبوع القادم مع انحسار تواجد السحب بالمقارنة مع الاسبوع الحالي.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مشمس الى غائم جزئيا
-الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الاحد: مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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رطب...
وضباب
الطقس الرطب مستمر... وضباب كثيف جبلاً
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