طقس صيفي معتاد مع تشكل سحب خفيفة

‎يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع انخفاض الرطوبة بطبقات الجو واستمرار تشكل الضباب جبلاً بشكل خفيف.



تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا فيما الحرارة معتدلة جبلاً.



ومن المتوقع ارتفاع الحرارة الاسبوع المقبل مع انحسار تواجد السحب بالمقارنة مع الاسبوع الحالي.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس الى غائم جزئيا

-الحرارة: بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاثنين: مشمس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٧ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.