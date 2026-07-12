طقس صيفيّ معتاد والجو تتخلّله سحب خفيفة محلية

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو.

وتشكّل الضباب يستمر جبلًا بشكل خفيف.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة جبلًا وبقاعًا وبشكل محدود اليوم وفي الأيّام المقبلة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : قليل السحب اجمالًا ويتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محليّ في فترات بعد الظهر.

-الحرارة : بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

قليل السحب اجمالا ويتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي في فترات بعد الظهر.

والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء:

قليل السحب اجمالًا ويتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محليّ في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.