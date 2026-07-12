الجيش يوقف شخصين في زحلة وبعلبك ويضبط مخدرات وأسلحة وسيارة مسروقة

أعلنت قيادة الجيش أنه "بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية منازل مطلوبين في عدة مناطق، وأوقفت شخصَين وفقًا لما يلي:



• المواطن (ع.ح.) في منطقة زحلة لانتمائه إلى إحدى عصابات السرقة، ولإقدامه على سرقة محتويات منازل عدة.

• السوري (م.ع.) لعدم امتثاله لعناصر الدورية أثناء عملية دهم في بلدة حورتعلا - بعلبك، وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.

• ضبط سيارة مسروقة في منطقة صنين - المتن".

وأوضحت القيادة أن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المطلوبين.