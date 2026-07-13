الحرارة ضمن المعدلات وتشكّل سحب خفيفة بعد الظهر

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع انخفاض نسب الرطوبة في طبقات الجو.

ويستمر تشكل الضباب جبلًا بشكل خفيف.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة جبلًا وبقاعًا وبشكل محدود اليوم وفي الايام المقبلة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب إجمالًا ويتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محليّ في فترات بعد الظهر.

-الحرارة : بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليًا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

قليل السحب اجمالا ويتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محليّ في فترات بعد الظهر.

والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء:

قليل السحب اجمالًا ويتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.