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طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة

حال الطقس
2026-08-11 | 01:44
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طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة
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طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة

طقس صيفي حار أكثر من المعتاد بقليل مع استقرار بدرجات الحرارة ويستمر طيلة الاسبوع. يتقلب الطقس بدءا من الجمعة مع احتمال امطار محلية حدا خاصة جبلاً، فيما من المتوقع أن تخفض الحرارة ما دون معدلاتها مطلع الاسبوع القادم.

 في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس تشكل ضباب خفيف على الجبال القريبة من الساحل عصرا

-الحرارة: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج 

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٣٠ كم/س.

الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٣٠ كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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