طقس متقلب بدءًا من الجمعة...

طقس صيفي حار اكثر من المعتاد بقليل مع استقرار بدرجات الحرارة يستمر طيلة الاسبوع، ويتقلب بدءا من الجمعة مع احتمال امطار محلية خاصة جبلاً وشمالا، فيما من المتوقع ان تنخفض الحرارة ما دون معدلاتها مطلع الاسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس تشكل ضباب خفيف على الجبال القريبة من الساحل عصرا

- الحرارة: ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شرقا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مشمس يتحول غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



- الجمعة: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط احيانا خاصة شمالا وجبلا