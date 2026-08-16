طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية

يؤثر على لبنان طقس متقلب لغاية يوم غد الاثنين مع احتمال تساقط أمطار محلية غدا على الجبال وفي الشمال، فيما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: قليل السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط أحيانا خصوصا في الشمال

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية بعد الظهر خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط أحيانا خصوصا في الشمال وعلى الجبال.



الثلاثاء: الطقس غائم جزئيا مع ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط أحيانا خصوصا في الشمال وعلى الجبال.