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طقس رطب وارتفاع الحرارة الخميس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-08-18 | 03:29
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طقس رطب وارتفاع الحرارة الخميس
يؤثر على لبنان طقس متقلب اليوم مع بقاء احتمال امطار محلية جبلاً وشمالا، فيما من المتوقع ان تنخفض الحرارة قبل ان ترتفع الحرارة مجددا الخميس ولعدة ايام.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة شمالاً
-الحرارة: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط احيانا خاصة شمالا
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلا
- حال البحر: مرتفع الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: غائم جزئيا مع ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط احيانا خاصة شمالا وجبلا.
الخميس: صيفي معتاد حار قليلا وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
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