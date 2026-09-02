طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا

يسيطر على لبنان طقس رطب جدًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة جبلًا وبقاعًا.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

-الجو : يتحول الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي جبلاً

-الحرارة : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.



الخميس: مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الجمعة: مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.