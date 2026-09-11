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أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة
حال الطقس
2026-09-11 | 03:15
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أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة
يسيطر على لبنان طقسٌ معتاد، حارّ نسبيًا، مع أجواء قليلة السحب اليوم، فيما تتشكل في الأيام المقبلة سحبٌ خفيفة وضبابٌ خفيف على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة:
-الجو : قليل السحب
-الحرارة : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
السبت : قليل السحب يتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب جبلا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الاحد : قليل السحب يتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب جبلا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
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