أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا

يؤثر طقس حار قليلاً ورطب على لبنان فيما الأجواء قليلة السحب اليوم وفي الايام القادمة مع تشكل سحب خفيفة وضباب خفيف جبلاً و الحرارة مستقرة نسبيا.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مشمس اجمالا وتتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب على الجبال المنخفضة.

-الحرارة : ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد : مشمس اجمالا وتتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب على الجبال المنخفضة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الاثنين : مشمس اجمالا وتتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب على الجبال المنخفضة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.