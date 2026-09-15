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الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-09-15 | 02:56
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الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت
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الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت

لا يزال يؤثر على لبنان طقس حار ورطب قليلا ويستمر لغاية الخميس، قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي تدريجيا الجمعة مع امطار رعدية متفرقة وانخفاض الحرارة ويستمر السبت.

تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مشمس اجمالا
-الحرارة: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج 
- حرارة سطح المياه ٢٩ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: مشمس اجمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مشمس اجمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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