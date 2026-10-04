أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2026-10-04 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...

يستقر الطقس نسبيا اليوم نهارا ليتقلب من جديد عصرا ويومي غد الاثنين والثلاثاء بفعالية ضعيفة. 

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيا وضباب جبلاً يتقلب الطقس عصرا مع تساقط امطار محلية جدا
-الحرارة: بين ٢١ و٢٨ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر 
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠  و٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: مرتفع الموج 
- حرارة سطح المياه ٢٨ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

متقلب

احتمال

امطار

خفيفية...

طقس متقلب يستمر في الأيام المقبلة باستثناء الأحد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-09-21

طقس متقلب واحتمال امطار خفيفة الثلاثاء...

LBCI
حال الطقس
2026-09-22

طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

LBCI
حال الطقس
2026-08-16

طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-10-03

طقس متقلب يستمر في الأيام المقبلة باستثناء الأحد

LBCI
حال الطقس
2026-10-02

الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2026-10-01

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
حال الطقس
2026-09-30

طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-01

الوزير حيدر يصدر قرارا بتمديد تعليق المهل وتعميما لتسهيل تقديم المعاملات للمواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-12

غارة إسرائيلية على مجدل زون في قضاء صور

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-09

قوى الأمن في عيدها الـ165: نجدد العهد على أداء الواجب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:54

ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رشيا تحتفل بيوم الدبس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أطفال الجنوب يبحثون عن حقهم في العيش وسط الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ثورة الثانويات في فرنسا تتجاوز أسوار المدارس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أطفال لبنان في مواجهة أزمات واليونيسف تحاول سدّ الفجوة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:46

قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال

LBCI
أمن وقضاء
14:55

الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات

LBCI
أمن وقضاء
11:51

تدابير سير في شارع المقدسي - الحمراء يوم غد تزامنًا مع إقامة نشاط ترفيهي وثقافي

LBCI
أخبار دولية
08:01

التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات

LBCI
أمن وقضاء
15:41

تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي

LBCI
صحة وتغذية
07:10

وفاة شابة بالطاعون تثير القلق في سيبيريا وتضع العشرات في الحجر... هل يعود "الموت الأسود" وما مدى خطورته اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More