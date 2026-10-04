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طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-10-04 | 03:30
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طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
يستقر الطقس نسبيا اليوم نهارا ليتقلب من جديد عصرا ويومي غد الاثنين والثلاثاء بفعالية ضعيفة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم جزئيا وضباب جبلاً يتقلب الطقس عصرا مع تساقط امطار محلية جدا
-الحرارة: بين ٢١ و٢٨ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: مرتفع الموج
- حرارة سطح المياه ٢٨ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء: متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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