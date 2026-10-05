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الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2026-10-05 | 02:21
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الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء
تؤثر على لبنان كتل رطبة ويتقلب الطقس من جديد اليوم الاثنين ولغاية الاربعاء بفعالية ضعيفة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم جزئيا وضباب جبلاً يتقلب الطقس مع تساقط امطار محلية جدا
-الحرارة: بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢ بقاعاً وبين ١٤ و ٢ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: منخفض الموج
- حرارة سطح المياه ٢٨ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الاربعاء : متقلب مع احتمال خفيف لامطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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