طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار

تؤثر على لبنان كتل رطبة، ويكون الطقس متقلبًا اليوم ولغاية الأربعاء بفعالية ضعيفة، ليعود الاستقرار التام يوم الخميس، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:





الجو: الطقس غائم جزئيًا، مع تشكّل الضباب على الجبال وتساقط أمطار محلية جدا