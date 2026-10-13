أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...

حال الطقس
2026-10-13 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...

يتأثر لبنان طيلة الاسبوع بكتل هوائية رطبة والطقس المتوقع هذا الاسبوع متقلب مع احتمال امطار رعدية انما تكون محلية غير شاملة تتركز جبلاً وشرقاً. فيما من المتوقع استقرار بدرجات الحرارة. 

تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً و احتمال امطار محلية شمالا
-الحرارة: بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر 
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: بسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج 
- حرارة سطح المياه ٢٨ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال خفيف لامطار  محلية شمالا بعد الظهر والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال خفيف امطار محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

متقلب

احتمال

امطار

رعدية...

طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-10-04

طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...

LBCI
حال الطقس
2026-09-21

طقس متقلب واحتمال امطار خفيفة الثلاثاء...

LBCI
حال الطقس
2026-08-16

طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-10-12

طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2026-10-11

طقس متقلب طيلة الاسبوع

LBCI
حال الطقس
2026-10-10

حال الطقس

LBCI
حال الطقس
2026-10-09

طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-09-13

لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-27

تعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات

LBCI
أخبار دولية
06:27

ترامب يلقي إحباطات حملته الانتخابية على زيلينسكي وأوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

التصعيد في السعودية يختبر الدفاعات الخليجية والتحركات الدبلوماسية لاحتواء المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

إسرائيل تستعدّ لاحتمال التصعيد على جبهتي إيران ولبنان وتترقّب مسار المفاوضات مع بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
أمن وقضاء
08:42

المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:40

بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أمن وقضاء
07:44

المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئياً ويبطل بعض نصوصه لمخالفتها الدستور

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
اقتصاد
02:11

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:19

أمال شحادة: وقوع انفجار عند الحدود الشمالية في منطقة ريخس راميم واصابة 12 اسرائيليًا بينهم اربعة اصابات خطيرة والحديث الاولي هو عن انفجار قذيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More