طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...

يتأثر لبنان طيلة الاسبوع بكتل هوائية رطبة والطقس المتوقع هذا الاسبوع متقلب مع احتمال امطار رعدية انما تكون محلية غير شاملة تتركز جبلاً وشرقاً. فيما من المتوقع استقرار بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً و احتمال امطار محلية شمالا

-الحرارة: بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: بسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج

- حرارة سطح المياه ٢٨ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال خفيف لامطار محلية شمالا بعد الظهر والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً مع احتمال خفيف امطار محلية والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢١ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.