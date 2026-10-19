استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار

يؤثر استقرار نسبي على لبنان لغاية الغد قبل ان يتأثر لبنان مجددًا الاربعاء بتساقط امطار رعدية محلية جدا خصوصًا بعد الظهر.

والمتوقع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : رطب وغائم جزيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ شمالا

-الحرارة : بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء : رطب وغائم جزئيًا مع ضباب جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الاربعاء : متقلب غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال تساقط امطار رعدية محلية جدًا. والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.