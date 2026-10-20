استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء

يؤثر على لبنان استقرار نسبي في الأحوال الجوية قبل أن يتأثر مجددا يوم غد الأربعاء بكتل رطبة تؤدي الى احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية المحلية جدا بعد الظهر، فيما من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: رطب وغائم جزيا مع ضباب جبلاً واحتمال تساقط رذاذ شمالا

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال تساقط أمطار رعدية محلية جدا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، وبين ١٠ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس مشمس الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.