استقرار جوي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة... هذه تفاصيل الطقس

استقرار جوي نسبي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة مع استمرار ارتفاع الحرارة، قبل ان يتأثر لبنان مجددا بكتل رطبة الخميس لكن ضعيفة الفعالية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مستقر نسبيا غائم جزئيا

- الحرارة: بين ٢٠ و٢٧ ساحلا وبين ١١ و٢٤ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١١ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاربعاء: غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لامطار خفيفة محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٥ ساحلا وبين ١٠ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س