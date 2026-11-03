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كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-11-03 | 00:33
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كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
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كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

يشهد لبنان استقراراً جوياً نسبياً، تتخلّله بعض التقلبات الجوية الضعيفة، فيما تستمر درجات الحرارة اليوم فوق معدلاتها الموسمية. 
 
واعتباراً من يوم الخميس، يتأثر لبنان مجددا بكتل هوائية رطبة تبدأ ضعيفة الفعالية وتستمر حتى يوم السبت.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: مستقر نسبيا وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية شمالاً بعد الظهر 
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا وبين ١١ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و١٠١٣ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥  درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط أمطار خفيفة محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٥ درجة ساحلا وبين ١٠ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٤ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٤ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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لبنان

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كتل هوائية رطبة

أمطار

استقرار جوي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة... هذه تفاصيل الطقس
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