كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

يشهد لبنان استقراراً جوياً نسبياً، تتخلّله بعض التقلبات الجوية الضعيفة، فيما تستمر درجات الحرارة اليوم فوق معدلاتها الموسمية.