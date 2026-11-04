تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي نسبي على لبنان يخرقه تقلبات جوية ضعيفة مع استمرار بداية انخفاض بدرجات الحرارة. ويتأثر لبنان مجددا بكتل رطبة غدا الخميس تبدأ ضعيفة الفعالية تشتد الجمعة والسبت مع امطار غزيرة احيانا وثلوج ما دون ٢٥٠٠ متر بقليل بين السبت والاحد.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الجو: مستقر نسبيا غائم جزئيا واحتمال ضئيل امطار محلية شمالا بعد الظهر- الحرارة: بين ١٩ و٢٥ ساحلا وبين ١١ و٢٣ بقاعاً وبين ١٤ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجةأما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:- الخميس: غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٤ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٤ و١٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س- الجمعة: يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط ثلوج على ارتفاع ٢٦٠٠ متر