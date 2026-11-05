منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان

يتأثر لبنان مجددًا، بكتل رطبة تبدأ ضعيفة الفعالية اليوم منخفض جويّ معتاد متوقع غدًا الجمعة والسبت مع تساقط أمطار متفرقة غزيرة احيانا والثلوج ما دون ٢٥٠٠ متر بقليل بين السبت والاحد.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية

-الحرارة : بين ١٩ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٤ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح جنوبي

غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:

يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط ثلوج على ارتفاع ٢٦٠٠ متر واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

السبت:

يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط ثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س