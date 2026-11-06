منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر

يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي معتاد يستمر حتى يوم الأحد، ويحمل معه أمطارًا متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مصحوبة ببرق ورعد. كما يُتوقّع تساقط الثلوج على ارتفاعات تقلّ قليلًا عن 2500 متر، بين السبت والأحد. على أن يعود الاستقرار الجوي مساء الأحد، ويستمر خلال الأسبوع المقبل.الجمعة:-الجو: يتحول تدريجيًا الى غائم وغير مستقر ظهرًا مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع ٢٦٠٠متر-الحرارة: بين ١٨ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٨٥٪- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س- الضغط الجوي: ١٠١١ hpa- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.السبت: طقس غير مستقر، مع تساقط أمطار رعدية تكون غزيرة أحيانًا، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما دون بقليل ليلًا. وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و22 ساحلًا، وبين 6 و16 بقاعًا، وبين 8 و14 على ارتفاع 1000 متر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و50 كلم/س.الأحد: طقس غير مستقر في القسم الأول من النهار، مع تساقط أمطار رعدية تكون غزيرة أحيانًا فجرًا، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة. وتتساقط الثلوج باكرًا على ارتفاع 2200 متر. ويستقر الطقس مساءً. وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و21 ساحلًا، وبين 6 و16 بقاعًا، وبين 8 و14 على ارتفاع 1000 متر، فيما تكون الرياح شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.