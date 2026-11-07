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منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-11-07 | 02:44
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منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
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منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا

يتأثر لبنان بمنخفض جويّ معتاد وبارد اليوم ويستمر لغاية الاحد نهارًا.

 

يحمل معه امطار متفرقة تكون غزيرة احيانًا، برقًا ورعدًا والثلوج متوقعة ما دون ٢٥٠٠ متر بقليل بين ليل السبت والاحد. 

 

يعود الاستقرار مساء الغد ويستمر طيلة الاسبوع المقبل.

 

 في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو : غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط ثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠متر وتلامس ليلاً ٢١٠٠متر  

-الحرارة : بين ١٦ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٦ بقاعًا وبين ٨ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٨٥٪

- الرياح جنوبي غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج 

وحرارة سطح المياه ٢٥  درجة.

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الاحد:

غير مستقر في القسم الاول من النهار مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

وتتساقط ثلوج باكرا على ارتفاع ٢٢٠٠م. يستقر الطقس مساء. 

والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر  فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

 

الاثنين:

مستقر قليل السحب وبارد والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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نهارًا

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