منخفض جوي معتاد وبارد يؤثر على لبنان... وعودة الاستقرار مساءً

ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي معتاد وبارد اليوم قبل عودة الاستقرار مساءً مع سيطرة مرتفع جوي على الأجواء.



ومن المتوقع أن يستمر الإستقرار الجوي طيلة الأسبوع المقبل.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: غير مستقر في القسم الأول من النهار مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، فيما تتساقط الثلوج باكرا على ارتفاع ٢٢٠٠ متر

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: الطقس مستقر، قليل السحب وبارد ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس مستقر، قليل السحب وبارد ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.