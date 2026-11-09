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طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-11-09 | 00:38
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طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
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طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل

يؤثر مرتفع جوي على المنطقة مع تدفق رياح شمالية باردة، فيما يسود طقس مستقر كلياً طوال الأسبوع الحالي.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: مستقر، قليل السحب وبارد ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر، قليل السحب وبارد ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ١ و١٦ درجة بقاعاً، وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر، قليل السحب وبارد ويتشكل ضباب محلي على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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