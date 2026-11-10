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o
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طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-11-10 | 02:25
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طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
يؤثر على المنطقة مرتفع جوي مع تدفق رياح شمالية باردة وطقس مستقر كلياً طيلة الاسبوع الحالي مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مستقر قليل السحب وبارد ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية
-الحرارة: بين ١٢ و٢٢ ساحلا وبين .٢ و ١٦ بقاعاً وبين ٥ و١٤ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج
- حرارة سطح المياه ٢٤ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: مستقر قليل السحب وبارد ويتشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ ساحلا وبين ٢ و١٦ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الخميس: رطب وبارد ويتشكل ضباب كثيف جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٢ ساحلا وبين ٢ و١٧بقاعاً وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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