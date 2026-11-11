مرتفع جوي يسيطر على لبنان… استقرار وارتفاع تدريجي بالحرارة مع أمطار محلية الخميس

يؤثر مرتفع جوي على المنطقة، مع تدفّق رياح شمالية باردة، فيما يكون الطقس مستقرًا إجمالًا، ويترافق مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. ويُخرق هذا الاستقرار بتقلّبات جوية ضعيفة، تترافق مع أمطار محلية بين منتصف هذه الليلة ويوم غد الخميس.





اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأربعاء:

-الجو: مستقر قليل السحب وبارد ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية

-الحرارة : بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٢ و ١٦ بقاعاً وبين ٥ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



الخميس: رطب وبارد ويتشكل ضباب كثيف جبلاً مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٢ ساحلا وبين ٢ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



الجمعة: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين ٢ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س