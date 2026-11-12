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طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-11-12 | 03:18
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طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...
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طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...

يؤثر مرتفع جوي على المنطقة، مترافقًا مع تدفّق رياح شمالية باردة، ليسود طقس مستقر لأيام عدة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ويُخرق هذا الاستقرار اليوم بفعل بعض التقلبات الجوية الضعيفة، التي قد تترافق مع احتمال ضعيف لهطول بعض الأمطار المحلية المتفرقة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو : رطب وبارد ويتشكل ضباب جبلاً مع احتمال امطار محلية ويتشكل الملاح صباحا على الجبال العالية
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٢ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر  
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٢ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

السبت: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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