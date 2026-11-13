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طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا

حال الطقس
2026-11-13 | 02:06
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طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا
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طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا

مرتفع جوي يؤثر على المنطقة مع تدفق رياح شمالية وطقس مستقر لعدة ايام ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

 في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : مستقر قليل السحب
-الحرارة : ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٣٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج 
وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الاحد : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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