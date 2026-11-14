طقس متقلب بين الإثنين والثلاثاء...

يؤثر مرتفع جوي على المنطقة مع تدفق رياح شمالية وطقس مستقر اليوم وغدا ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. ويتقلب الطقس قليلا بين الاثنين والثلاثاء.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مستقر قليل السحب

- الحرارة: بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاحد: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



- الاثنين: متقلب وغائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س