انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة

يؤثر مرتفع جوي على المنطقة مع تدفق رياح شمالية وطقس مستقر اليوم.

ويبدأ الانخفاض التدريجيّ بدرجات الحرارة.

ويتقلب الطقس قليلًا بين غدا الاثنين والاربعاء.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا.

-الحرارة : ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين : متقلب وغائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء : متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط بعد الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س