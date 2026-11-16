طقس رطب مع بعض التقلبات الجوية الضعيفة...

طقس رطب اليوم وفي الايام المقبلة مع بعض التقلبات الجوية الضعيفة خاصة غدا فيما يبدأ الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيا

-الحرارة: ١٥ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢٢ بقاعاً وبين ١١ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج

- حرارة سطح المياه ٢٤ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاربعاء: متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.