مقدمة النشرة المسائية 20-7-2017

مقدمة النشرة المسائية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار النشرة المسائية,مقدمة,مقدمة النشرة المسائية

LBCI News Lebanon

راحت سَكرة السلسلة وجاءت فكرة تمويلها ، واكتشف اللبنانيون ان العجلة من الشيطان ، ويمكن ان يُضاف إليها " العجلة من مجلس النواب " ... سلسلة رتب ورواتب موجودة في التداول منذ عقد من الزمن ، واقتراحات مصادر التمويل موجودة بدورها منذ عقد من الزمن ، لكن مجلس النواب اللبناني قرَّر في ساعات معدودة أن " يسلُق " السلسلة وتمويلها ، ضاربُا بعرض الحائط كل التحذيرات ، ولعل التحذير الأول هو الذي أطلقه رئيس الجمهورية من أنه كان يُفتَرض إقرار الموازنة ، المنتظِرة منذ اثني عشر عامًا ، ثم إقرار السلسلة ، لكن ما حدث جاء معكوسًا فكانت السلسلة في اليد فيما الموازنة على الشجرة ...

الإعلان

أكثر من ذلك ، السلسلة في اليد وتمويلها دونه كباش كبير ، فور إقرارها بدأت الأسعار بالارتفاع فيما مراقبو مصلحة حماية المستهلك لم يظهروا اليوم ، علمًا ان هذا اليوم هو يومهم لجهة مراقبة الأسعار التي بدأت بالارتفاع من دون حسيب أو رقيب ... بالتأكيد ما بعد جلسة التاسع عشر من تموز لن يكون كما قبلها : نال موظفو القطاع العام سلسلة الرتب والرواتب ولحقتهم الزيادات ، لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي يمثل العاملون فيه ثلاثة أضعاف القطاع العام ؟ هؤلاء سيتحمَّلون زيادة الأسعار من دون ان يكونوا قد نالوا زيادةً في مرتباتهم ...

الصرخة توسَّعت اليوم ، ولكن هل تتطوَّر الصرخة لتتحوَّل إلى حالة اعتراض منظَّمة ؟ الجميع مازالوا تحت الصدمة ، والتحضيرات الإعتراضية بدأت بسقوف متباينة : من سقف الإعتراض وصولًا إلى الطعن .

قبل كال هذه التفاصيل نشير إلى تقرير حصلت عليه أل بي سي آي ويتعلَّق بمساهمات زهيدة جدًا من الدول الغربية لمساعدة النازحين ، معطيات هذا التقرير تُنبئ بأيام صعبة جدًا على لبنان ، إذ من أين سيوفِّر المال لمساعدة النازحين في ظل غياب الدعم الدولي ؟

البداية من هذا التقرير المتشائم .