الراعي: اخشى ان نخسر كل المدارس

ثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدارس المجانية, المدارس,البطريرك الراعي,ثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر

LBCI News Lebanon

عبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن خشيته ان نخسر كل المدارس، "لأنه مع الترتيبات الجديدة نحن مع المعلمين ومع أجور للمعلمين تكون بقيمة المعلم، لكن الدولة مسؤولة أيضا عن المدارس الخاصة."



وشدد على أنه لا يمكن ان تكتفي الدولة بإعلان قوانين، لكن عليها أيضا أن تحامي عن المدارس الخاصة.



وعن المدراس المجانية تحديدا، عبر الراعي عن خوفه بامكانية خسارتها خصوصا انها مدارس اليتيم والفقراء، قائلا "يا للأسف دولتنا، فاقدة الشعور باليتيم والضعيف والفقير. ولهذا بلغنا الى ما بلغنا إليه اليوم وثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر."