الجراح للـLBCI : قهوجي تصرف بكل حكمة...و"أبو عجينة" وغيره ضحية التآمر على عرسال

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أكد وزير الاتصالات جمال الجراح أنه تم الافراج عن 13 جنديا خلال حوادث عرسال بوساطة الشيخ مصطفى الحجيري "ابو طاقية" لافتا الى أنه كان قد خبأ 4 آخرين لحمايتهم أيضا.الجراح وفي حديث لبرنامج "كلام الناس" عبر الـLBCI أشار الى أن "العماد جان قهوجي تصرف بكل حكمة ومسؤولية خلال حوادث عرسال لأنه قدر حجم الخسائر على الأرض وحجم الفتنة التي كان من ممكن أن تحصل".الجراح اعتبر ان "رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري "أبو عجينة" وغيره ضحية التآمر على عرسال"، وقال:"أهالي عرسال كانوا يتعرضون يومياً للمضايقات في البلدات المحيطة بسبب موقف عرسال المؤيد للثورة السورية".