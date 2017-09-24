رعد: إقفال مزراب واحد للسرقة والهدر يمول السلسلة

من جهة أخرى، أوضح في مجلس عاشورائي في صير الغربية ان "سلسلة الرتب والرواتب اقرت والمجلس الدستوري طعن بقانون الضرائب الذي يمول السلسلة لكن قانون السلسلة هو قانون نافذ يجب على الحكومة ان تنفذه وتبحث عن ضرائب تموله، لذلك موضوع السلسلة لم يتغير، وهذا الموضوع احدث ارباكا للحكومة فمن اين تأتي بالاموال؟ نحن نقول هذه مسؤولية الحكومة، الموظف سيصله حقه وحقه كرس بقانون والقانون نافذ غير مطعون به، وعلى الحكومة ان تؤمن حقوق الناس وهي تستطيع ان تؤمنها لو اقفلت مزرابا واحدا للسرقة والهدر فيتم تمويل السلسلة".
دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى "الوحدة ورص الصفوف والتماسك"، وقال: "عندما ننجز انتصارا هناك حقد من الأعداء الذين يبحثون عن مؤامرات ليوجهونها باتجاه المجتمع".
وقال في خلال مجلس عاشورائي في حبوش: "نتوق إلى حل مشكلاتنا الداخلية ورفع الظلم عن أهلنا، وندرك أننا في ظل نظام تتقاسمه الجهات السياسية على تنوعها. هناك ظلم يتسلل بين القوانين نتيجة وجود أكثرية وأقلية وتصويت وغير تصويت في هذا البلد".