رعد: إقفال مزراب واحد للسرقة والهدر يمول السلسلة

دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى "الوحدة ورص الصفوف والتماسك"، وقال: "عندما ننجز انتصارا هناك حقد من الأعداء الذين يبحثون عن مؤامرات ليوجهونها باتجاه المجتمع".

وقال في خلال مجلس عاشورائي في حبوش: "نتوق إلى حل مشكلاتنا الداخلية ورفع الظلم عن أهلنا، وندرك أننا في ظل نظام تتقاسمه الجهات السياسية على تنوعها. هناك ظلم يتسلل بين القوانين نتيجة وجود أكثرية وأقلية وتصويت وغير تصويت في هذا البلد".