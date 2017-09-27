الرياشي​ يطلق مشروع "بايكاتون بلدتي"

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LBCI News Lebanon

أطلق وزير الإعلام ملحم الرياشي مشروع "بايكاتون بلدتي" في عدة بلدات على ساحل المتن الشمالي وذلك بالتعاون مع جمعية بلدتي.

واعتبر الرياشي أن هذا المشروع سيعرّف الجميع على منطقة المتن الشمالي كما سيساهم بالعمل على بيئة خضراء.