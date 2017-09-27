أخبار محلية
27 أيلول 2017 - 07:03
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الرياشي​ يطلق مشروع "بايكاتون بلدتي"

الرياشي​ يطلق مشروع "بايكاتون بلدتي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار بايكاتون بلدتي, المتن, لبنان,الرياشي,
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الرياشي​ يطلق مشروع &quot;بايكاتون بلدتي&quot;
أطلق وزير الإعلام ملحم الرياشي مشروع "بايكاتون بلدتي" في عدة بلدات على ساحل المتن الشمالي وذلك بالتعاون مع جمعية بلدتي.
 واعتبر الرياشي أن هذا المشروع سيعرّف الجميع على منطقة المتن الشمالي كما سيساهم بالعمل على بيئة خضراء.
 
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