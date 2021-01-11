أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 09:24
11/01/2021 09:24:35
أمام مستشفى المقاصد... المرضى يتجمعون على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم
المرضى يتجمعون على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم
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LBCI News Lebanon
ارتفاع اعداد الاصابات تنعكس على القدرة الاستيعابية لكل المستشفيات.
وفي هذا السياق، انتشر فيديو من امام مستشفى المقاصد حيث تجمع المرضى على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم.
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