أمام مستشفى المقاصد... المرضى يتجمعون على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم

ارتفاع اعداد الاصابات تنعكس على القدرة الاستيعابية لكل المستشفيات.وفي هذا السياق، انتشر فيديو من امام مستشفى المقاصد حيث تجمع المرضى على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم.