أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 09:24
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أمام مستشفى المقاصد... المرضى يتجمعون على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم

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Lebanon News
ارتفاع اعداد الاصابات تنعكس على القدرة الاستيعابية لكل المستشفيات.

وفي هذا السياق، انتشر فيديو من امام مستشفى المقاصد حيث تجمع المرضى على الطريق لعدم قدرة المستشفى على استقبالهم.
 
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