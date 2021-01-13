أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 15:21
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لبنان ينتظر وصول لقاح كورونا ... واجتماع في السراي لوضع خطة كاملة

لبنان ينتظر وصول لقاح كورونا ... واجتماع في السراي لوضع خطة كاملة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا, لقاح ,السراي ,لبنان ينتظر وصول لقاح كورونا ... واجتماع في السراي لوضع خطة كاملة
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Lebanon News
وصول لقاح كورونا إلى لبنان بات قريبا وإقتراح القانون الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا سيقرّ.
 
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