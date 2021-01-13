أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 15:21
13/01/2021 15:21:00
لبنان ينتظر وصول لقاح كورونا ... واجتماع في السراي لوضع خطة كاملة
لبنان ينتظر وصول لقاح كورونا ... واجتماع في السراي لوضع خطة كاملة
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LBCI News Lebanon
وصول لقاح كورونا إلى لبنان بات قريبا وإقتراح القانون الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا سيقرّ.
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