وزير الصحة: لا نقوم باستعراض إعلامي بل نفضح المحتكرين لتأمين الدواء

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اثر اجتماع مع مجلس نقابة مستوردي الدواء في لبنان "التوافق مع النقابة وممثلي شركات استيراد الدواء على تحرير الأدوية الموجودة في المستودعات والبدء بطلب سريع للأدوية المفقودة في السوق"، آملا في "أن تتأمن خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى وفق المعطيات اللوجستية".وقال: "هناك رؤية عامة لأن وزارة الصحة العامة أصدرت تسعيرة لهذه الأدوية على نسبة خمسة وستين في المئة من سعر دولار السوق. وبناء عليه، صدر القرار بالإستيراد الطارئ، وفق الضوابط الفنية والعلمية المعتمدة في وزارة الصحة العامة".أضاف: "إن عددا من هذه الشركات لا يتجاوب مع النسبة المحددة من الحسم أو لا قدرة لديه على ذلك، ولكن من الممكن الوصول إلى حل مشترك في هذا الموضوع خلال 48 ساعة".وتابع "في خضم هذا الجو السوداوي والضبابي والألم الذي يعانيه المواطنون، خصوصا الذين يحتاجون إلى أدوية أمراض مستعصية مفقودة، أبشرهم باقتراب الفرج. وعلى الشركات التي لديها في مخزونها بعض من هذه الأدوية أن تبدأ اليوم قبل الغد بتسليمها للسوق".وتابع: "ليس هناك من يثني وزارة الصحة عن القيام بواجبها بمداهمة كل المستودعات غير الشرعية أو المخزنة للأدوية المدعومة أو غير المدعومة التي تم شراؤها في وقت سابق".وأعلن "الإتفاق مع نقيب الصيادلة غسان الأمين على أن يقوم التفتيش الصيدلي النقابي، بمؤازرة التفتيش الصيدلي الوزاري، بمراقبة الصيدليات وصرف الدواء للعموم، على أن يتم تسجيل محضر في كل صيدلية مقفلة لأن دوام الصيدليات يبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. فمن لديه دواء عليه أن يبيعه، خصوصا أن المزيد من الأدوية سيتم توزيعها".وأكد أنه "لن يعطي إذنا بالإستيراد الطارئ، إلا للدواء المفقود من السوق".وقال: "لا أسعى إلى الصراع والمضاربة، بل أسعى إلى تأمين الدواء، وهذا الدواء ليس إيرانيا أو مصريا أو سعوديا أو تركيا، بل هو أوروبي وإيراني ومصري وسعودي وتركي إلخ... عندما يكون الدواء موجودا وفق المعايير، لن أفتح نزاعا فلا وقت ولا ترف لدي لذلك. فأنا أعطي إذن الإستيراد الطارئ للدواء غير الموجود، وأعتقد أن الشحنة الأولى ستصل الأربعاء، وأتمنى ألا نحتاج إلى المزيد من التواقيع للإستيراد الطارئ".أشار إلى أن "مصادرة الدواء يقررها القضاء المختص".من جهته، أوضح نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة أن "أدوية الأمراض المستعصية تحتل الأولوية، وقد أعطى مصرف لبنان موافقات مسبقة".وقال: "سنأتي بالدواء في أسرع وقت ممكن لأننا نريد توفير الأدوية للمرضى".وتوقع أن "تعود تدريجيا كل هذه الأدوية إلى السوق، على أن تلتزم كل جهة التزاماتها بحيث تأتي الشركات بالأدوية ويعطي المصرف المركزي الأذونات المسبقة ويدفع المتأخرات، وتراقب الوزارة انتظام العملية".ولفت إلى أن "الأذونات المسبقة بمعظمها هي لأدوية الأمراض المستعصية، لأن الميزانية الشهرية محدودة"، متوقعا "أن ينسحب المسار المالي على أدوية الأمراض المزمنة"، آملا في "أن يتم ذلك بسرعة".