أخبار لبنان
28 آب 2021 - 14:16
28/08/2021 14:16:47
إصابات كورونا الجديدة.. كيف توزعت بحسب البلدات والمناطق؟
إصابات كورونا الجديدة.. كيف توزعت بحسب البلدات والمناطق؟
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LBCI News Lebanon
أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التقرير اليومي حول كوفيد ١٩ وتضمّن جدول توزّع إصابات كورونا بحسب المناطق والبلدات اللبنانية.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت تسجيل 1320 إصابة جديدة بالفيروس إضافةً الى 5 حالات وفاة.
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