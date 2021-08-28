أخبار لبنان
28 آب 2021 - 14:16
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إصابات كورونا الجديدة.. كيف توزعت بحسب البلدات والمناطق؟

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إصابات كورونا الجديدة.. كيف توزعت بحسب البلدات والمناطق؟
Lebanon News
أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التقرير اليومي حول كوفيد ١٩ وتضمّن جدول توزّع إصابات كورونا بحسب المناطق والبلدات اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت تسجيل 1320 إصابة جديدة بالفيروس إضافةً الى 5 حالات وفاة.
 
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