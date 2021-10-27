أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 03:24
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مناصرو القوات ينظمون تحركات تضامنية مع جعجع (فيديو)

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مناصرو القوات ينظمون تحركات تضامنية مع جعجع (فيديو)
Lebanon News
يحتشد عدد من مناصري القوات اللبنانية في عدة نقاط للمشاركة في الوقفة التضامنية في السيارات على طريق بكركي معراب دلبتاـ رفضا لطلب الإستماع لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

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