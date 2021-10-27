مناصرو القوات ينظمون تحركات تضامنية مع جعجع (فيديو)

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LBCI News Lebanon

يحتشد عدد من مناصري القوات اللبنانية في عدة نقاط للمشاركة في الوقفة التضامنية في السيارات على طريق بكركي معراب دلبتاـ رفضا لطلب الإستماع لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.