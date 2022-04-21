الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أطلقت أولى حلقات تدريب المدربين في مركز "ارك انسيال" - حلبا

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أطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" LADE حلقات تدريب المدربين في كل لبنان، وكانت حلقة التدريب الأولى هذا الأسبوع في مركز "ارك انسيال" - حلبا، حضرها 25 متطوعا.وأشار منسق عكار في الجمعية حنا حنا الى أن الهدف هو استقطاب 85 متطوعا، لتغطية مراقبة الانتخابات يوم الاقتراع في 15 أيار في كل المراكز في محافظة عكار. ولفت إلى أن هناك مراقبين لأمد طويل كانوا قد بدؤوا مهمة مراقبة الأجواء الانتخابية منذ شهر ويقدمون في هذا السياق تقاريرهم الدورية.من جهته، أوضح المدرب جورج رزق الذي حاضر في الورشة أن الجمعية تعطي أولوية لحياد مراقبيها، والتزامهم الاداء المهني، حيث يكونون على مسافة واحدة من جميع الأطراف. ولفت الى أن المادة التدريبية تتضمن معلومات عن قانون الانتخاب، وآلية الاقتراع، والأصول التي ينبغي ان تلتزم بها الإدارة الانتخابية والمرشحون ومندوبوهم.وقال رزق: "اننا كمراقبين ندرك الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا، ونناشد كل من يسعى إلى تكريس الديمقراطية في هذا البلد، إلى تعميم الرقابة لتصبح رقابة شعبية عامة في الانتخابات وغير الانتخابات، بالتزامن مع السعي إلى خلق دينامية قضائية في كل المجالات لتوظف كل التقارير الرققابية في موقعها المناسب، ونلتمس بداية التغيير المنشود".وستتوالى حلقات التدريب لكل مجموعة من المراقبين المتطوعين على ثلاث دفعات، وفق آلية موحدة في كل لبنان.