مرشح الكتلة الوطنية وجدي تابت يعلن برنامجه: الحل يبدأ في صناديق الاقتراع

الإعلان

أعلن مرشح حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" في دائرة كسروان الفتوح - جبيل وجدي تابت برنامجه الانتخابي خلال احتفال أقامه في مقر "الكتلة" في زوق مكايل، أكد خلاله من خلال شعار "جايي نفذ" التزامه تنفيذ ما يتضمنه هذا البرنامج، مشددا على أن المشكلة في لبنان تكمن في "طبقة سياسيّة تعاني العجز في النزاهة والشفافية، الجرأة والإرادة، الصّدق والوطنية".وقال تابت: "برنامجي، من كلمتين، وبس: "جايي نفذ جايي نفذ أو بفل". وأضاف: "ثمة ما يزيد على 700 مرشح إلى الانتخابات النيابية وبينهم بعض الحكام الحاليين، وبرامجهم السياسية، والانمائية، والاقتصادية والاجتماعية تتشابه تقريبا وتستخدم التعابير والمفردات نفسها".وذكر تابت بأن "كلّ 4 سنوات، هناك موعد يتكرر بوعوده وشعاراته وحتى بكذبه"، وقال: رأينا نحن اللبنانيين النتيجة، ورأينا أين أصبح البلد، ورأينا معاناتنا وجهنم التي أحرقتنا. وتابع: لو كانت الوعود تطبّق وكذلك الدراسات والمشاريع والخطط والقوانين والبروتوكولات المكدّسة في الأدراج منذ 30 سنة لما عدنا في حاجة إلى برامج، ولا إلى احتفالات وإعلانات ووعود (ولا ما يحزنون)".وأضاف: "مشكلتنا تكمن في التنفيذ، بإرادة التغيير، بتحمّل المسؤولية، مشكلتنا مع طبقة سياسية تعاني من العجز بالنزاهة والشفافية، الجرأة والإرادة، الصدق والوطنية".وأكد تابت أن رهانه الأول هو "على رؤساء البلديات والمخاتير للقدرة على تنفيذ برنامجه"، وقال: "أنتم الأداة والوسيلة وصولا إلى تكريس هذا التعاون عبر تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة واعتماد الصندوق البلدي المحلي المستقل ومكننة الخدمات الإدارية، لتنفيذ مشاريع إنمائية ومعالجة مشاكل البنى التحتية...".ولف تابت إلى أن "التخطيط العلمي والرؤية المستقبلية واقتراح المشاريع والتنفيذ... تشكل خريطة الطريق" التي يتبعها. وأضاف: "إختصاصي العلمي، إختصاصي في الهندسة أقله، يفرض علي الدقة وعدم الحياد عن هذه الطريق".