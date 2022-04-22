مراقبو بعثة الإتّحاد الأوروبي في لبنان LTOs يتمّمون أسبوعهم الأوّل في الميدان

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أتمّ مراقبو بعثة الإتّحاد الأوروبي أسبوعهم الأول من مهمّتهم في المناطق اللّبنانيّة المحدّدة لهم.وراقبت فرق LTOs إطلاق الحملات الإنتخابيّة، والتقت المرشّحين السّياسيّين من مختلف اللّوائح وممثّلي المنظّمات غير الحكوميّة ووسائل الإعلام فضلًا عن المحافظين والقائمقامين والمحاورين المتّصلين بالعمليّة الإنتخابيّة.وإنتشر الثّلاثون مراقبًا التّابعين لبعثة الإتّحاد الأوروبي بفريق مكوّن من شخصين على كافّة المناطق اللّبنانيّة في 14 نيسان لمراقبة العمليّة الإنتخابيّة في الميدان.وتعتمد منهجيّة الإتّحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات على المراقبة الطّويلة المدّة، وعلى المراقبين في مهمّتهم الطّويلة والّذين بدأوا بعملهم قبيل شهر من اليوم الإنتخابي: وتشمل تغطيتهم الجوانب المختلفة من العمليّة الإنتخابيّة بما فيها التحضيرات لها فضلًا عن الجانب اللّوجيستيّ لهذه الأخيرة، والحملات الإنتخابيّة وتمويلها، ووسائل الإعلام ومواقع التّواصل الإجتماعي.ثم يرسل المراقبون تقاريرهم بشكل منتظم إلى الفريق الرئيسيّ في بيروت ومراقباتهم تُسجّل في التّقارير التي ستُقدّمها البعثة بعد الإنتخابات.